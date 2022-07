An der Limesschule haben bislang unbekannte Täter mittels Eisenstange und Steinen eine Glastür des Betreuungshauses in der Heubacher Straße stark beschädigt. Die Vandalen waren zwischen Freitag und Samstagabend am Werk. Die Schadenshöhe kann die Polizei beim derzeitigen Ermittlungsstand noch nicht beziffern.