Unwetter trifft Teile des Ostalbkreises schwer - Land unter im Gmünder Raum

Ein heftiges Gewitter hat am Mittwochabend im Gmünder Raum eine Regen- und stellenweise auch eine folgenreiche Schlammflut ausgelöst. Vor allem Szenen im Bereich Bahnhof und Taubental erinnerten an die Hochwasserkatastrophe von 2016. Die Unwetter, die in der Nacht auf Donnerstag noch weitergingen, haben auch die Bereiche von Gmünd über Schechingen bis Abtsgmünd getroffen.

Die wichtigste Nachricht: Es ist niemand verletzt worden. Dabei haben sich bei der katastrophalen Regen- und Schlammflut in Gmünd am Mittwochabend zunächst auch sehr dramatische und bedrohliche Szenen abgespielt. Polizisten haben in der überfluteten Pfitzerunterführung (B298) einen von den Wassermassen eingeschlossen Autofahrer gerettet und in Sicherheit gebracht.

Mit unglaublicher Schnelligkeit setzten die Regenfluten auch andere Straßen- und Fußgängerunterführungen unter Wasser. Zeitweise war der Norden Gmünds vom Remstal abgeschnitten.

Gegen 19 Uhr hatte sich der Himmel verfinstert. Aus Richtung Südwesten näherte sich eine Gewitterzelle dem Raum Schwäbisch Gmünd. Zunächst waren noch viele Fußballfans auf dem Weg zum Public Viewing in der Innenstadt. Kurze Zeit später traten sie die Flucht an.

Ein Unwetter hat am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag Schwäbisch Gmünd schwer getroffen. (Foto: AF Atilla Caliskan)

Etwa eine Stunde lang entwickelten sich sintflutartige Regenfälle. Das Unwetter zog weiter in den Nordosten des Gmünder Raums. Dabei wurde auch der Raum Mutlangen und Schechingen von den Regenfluten schwer heimgesucht, ebenso der Bereich Abtsgmünd. Dort waren die sintflutartigen Regenfälle zudem in einen heftigen Hagelschlag übergegangen.

Viele Straßen waren blockiert. Die B19 bei Abtsgmünd, die K3334 in Schwäbisch Gmünd und die L1075 waren beispielsweise mit Wasser und ausgeschwemmtem Geröll bedeckt. Zudem standen zahlreiche Keller unter Wasser. In Schechingen musste der Hagel mit einem Radlader von mehreren Straßen geräumt werden. Ein genauer Überblick über die Sachschäden dürfte erst im Laufe des Tages möglich sein.

Im Bereich Taubental in Schwäbisch Gmünd wurde das dortige Einkaufszentrum schwer in Mitleidenschaft gezogen. Bis zu vier Meter hoch stand dort auch die Bahnhofsunterführung nicht nur unter Wasser, sondern sie ist von Schlamm und Geröll bedeckt. Vielerorts versuchten die Menschen mithilfe von Bretterrn, Sandsäcken und anderen Hilfsmitteln, sich gegen die überraschende Flut zu schützen.

Das Unwetter vom Mittwochabend ging in der Nacht noch weiter: Erneut setzten um Mitternacht heftige Regenfälle ein. Neben den Feuerwehren wurden auch die Katastrophenschützer des Technischen Hilfswerks (THW) mobilisiert. Mit starken Pumpen gingen sie in der Nacht ans Werk, um die Taubentalunterführung wieder befahrbar zu machen. Vielerorts sind auch noch jetzt im Raum Schwäbisch Gmünd die Feuerwehren im Einsatz, weil zahlreiche Keller unter Wasser stehen. Die Sachschäden sind beträchtlich.

Wie das Aalener Polizeipräsidium berichtet, waren von den Unwettern auch der benachbarte Rems-Murr-Kreis und der Landkreis Schwäbisch Hall betroffen. Vor allem in der Stadt Schorndorf und in den umliegenden Gemeinden wurden etliche Keller überflutet.

In der Birkenallee in Plüderhausen stand die dortige Bahnunterführung unter Wasser. In Frankenhardt im Landkreis Schwäbisch Hall war in Unterspeltach die Fahrbahn überflutet. Das durch das Wasser ausgeschwemmte Geröll musste mit einem Frontlader von der Straße geschoben werden.