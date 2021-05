Ungebetener Gast in der Reithalle

Ein Mann hat am Dienstagmorgen gegen 5.10 Uhr einen Polizeiensatz ausgelöst, weil er unbefugt eine Reithalle in der Burgholzstraße in Schwäbisch Gmünd betreten hatte.

Der Mann war in den frühen Morgendstunden von einer 20-Jährigen bemerkt worden, als er den Riegel einer Gartentür aufschieben wollte. Die junge Frau schaute aus dem Fenster, wobei sie den Unbekannten erblickte, der auf dem Weg in die Reithalle war.

Zusammen mit zwei weiteren Zeugen ging danach auch die 20-Jährige in die Reithalle, wo sie den 44-jährigen ungebetenen Gast antrafen. Der Mann gab an auf der Suche nach Kaffee zu sein. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden Beamte des Polizeireviers Ellwangen später noch einen Schlüsselbund, der dem 44-Jährigen nicht gehörte. Der Mann gab an, die Schlüssel gefunden zu haben.