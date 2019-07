Bei einem Unfall ist am Montagnachmittag eine Verkehrsinsel in Schwäbisch Gmünd um 180 Grad gedreht worden.

Ein 80-jähriger Autofahrer hatte die Verkehrsinsel in der Königsturmstraße übersehen und kollidierte mit dieser. Er wurde dabei leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Am Fahrzeug selbst wurde der Unterbau beschädigt, wodurch die Fahrbahn stark mit Betriebsstoffen verschmutzt wurde. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Mitarbeiter des Baubetriebshofs reinigten die Straße. Die Verkehrsinsel konnte nach leichter Reparatur sofort wieder in Betrieb genommen werden. Der Schaden am Fahrzeug wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. An der Verkehrsinsel entstand ein Schaden in Höhe von circa 1500 Euro. Der Verkehr musste in diesem Bereich durch die Polizei für mehr als 2 Stunden geregelt werden, da eine Fahrbahnseite blockiert war.