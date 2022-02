Unfall fordert zwei Schwerverletzte

Eine 21-jährige Ford-Fahrerin ist am Montag gegen 10.40 Uhr auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs gewesen. An der Anschlussstelle Mögglingen Ost fuhr sie von der Bundesstraße ab und wollte dann nach links in Richtung Mögglingen abbiegen. Dabei übersah sie einen in Richtung Zollhof fahrenden und vorfahrtsberechtigten Fiat und stieß mit diesem zusammen. Der Fiat überschlug sich, wobei sich die beiden Insassen schwer verletzten. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Während des Rettungseinsatzes war die Unfallstelle auf der Strecke zwischen Mögglingen und Zollhof kurzzeitig nicht passierbar.