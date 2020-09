Unfall: 15 000 Euro Schaden

Rund 15 000 Euro Schaden sind am Donnerstag um 9 Uhr bei einem Auffahrunfall entstanden. Eine 53-Jährige fuhr mit ihrem Auto von der Bahnhofsbrücke kommend die Bahnhofstraße entlang. Auf Höhe der Einmündung Klotzbachstraße wollte sie nach links abbiegen. Hierbei übersah sie den Wagen einer 28-Jährigen, welche die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhofsbrücke befuhr. Trotz einer Bremsung konnte die 53-Jährige eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde das Auto der 28-Jährigen noch auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben, welches an der Einmündung Klotzbachstraße stand. Eine Beifahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.