Unbekannter stiehlt Kreuz

(an) - In der Zeit zwischen Montag, 5. September, und Donnerstag, 8. September, hat ein Unbekannter aus der unverschlossenen Dreifaltigkeitskapelle in der Dominikus-Debler-Straße vom Altar ein 40 Zentimeter langes Holzkreuz mit einer Jesusfigur gestohlen. Über den Wert des sakralen Gegenstandes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Kreuzes erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171 / 3580.