(an) – Über den Zaun ist ein Unbekannter zwischen Mittwoch und Donnerstag (7. und 8. September) auf das Gelände eines Autohauses in der Marie-Curie-Straße gelangt. Hier schlug er die Scheibe eines gebrauchten Renault ein und durchsuchte das Fahrzeug offenbar nach einem Wagenheber oder Bordwerkzeug. Da er nicht fündig wurde, schlug er an einem zweiten Fahrzeug die hintere Scheibe ein. Aus diesem Fahrzeug nahm er den Wagenheber, den Radmutterschlüssel sowie verschiedene Styroporverkleidungen mit. Danach bockte er einen neuen BMW 525d sowie einen weiteren gebrauchten BMW auf und entwendete von beiden Fahrzeugen alle Kompletträder im Gesamtwert von 5000 Euro. Der Unbekannte unterlegte die Fahrzeuge teilweise mit vor Ort aufgefundenen Altbatterien und den zuvor entwendeten Styroporverkleidungen. Hierbei wurden beide Fahrzeuge am Unterboden beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.