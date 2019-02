In Schwäbisch Gmünd wurde am Dienstag zwischen 17 Uhr und 20.15 Uhr in der Weidenäckerstraße eine Katze mit einer Luftdruckwaffe angeschossen. Das Tier wurde dabei leicht verletzt.

Hinweise auf den Schützen liegen bislang nicht vor und werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171 / 3580 entgegen genommen.