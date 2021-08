Unbekannte zünden Wahlplakat an

Unbekannte haben am Freitagmorgen gegen 4 Uhr ein Wahlplakat in Brand gesetzt, das am Marktplatz an einer Straßenlaterne befestigt war. Das Plakat wurde hierbei komplett zerstört. Eine Zeugin konnte zwei schwarz bekleidete Personen beobachten, die vom Tatort flüchteten. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171 / 3580.