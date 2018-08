Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag Pizza, Getränke und Zigaretten in Heubach bestellt. Als Lieferort gaben sie den Vorplatz der Volksbank in Bettringen an. Laut Polizeibericht haben die drei jungen Männer dann den Boten bestohlen.

Als der 25-jährige Pizzabote kurz nach ein Uhr in der Nacht am Lieferort ankam, wurde er von drei jungen Männern im Alter von 20 bis 30 Jahren angesprochen. Während er von einem der Männer abgelenkt wurde, entnahmen die beiden anderen die Pizzalieferbox aus dem Auto des Boten.

Die Täter flüchteten anschließend mit ihrer Beute – ohne zu bezahlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu den Männern.