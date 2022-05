Umzug statt Tötung? So wollen Tierschützer störende Tauben loswerden

Sie haben sich auf den Stahlbalken und den Kabelkanälen unter dem Hallendach eingenistet, mit ihrem Kot die Maschinen, die Hallenböden sowie die Bäder zur Beschichtung der Metalle verschmutzt und die Pausenbereiche der Mitarbeiter belagert.

Mehr als ein Dutzend Stadttauben bereiteten einem metallverarbeitenden Betrieb in Lorch im Ostalbkreis vergangenes Jahr große Probleme.

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat eine behördliche Erlaubnis zum Töten von Tauben gestoppt, die in einem Betrieb im Ostalbkreis zur Plage geworden waren. Für weitere Fälle könnte diese Entscheidung wegweisend sein. (Foto: Monika Skolimowska/dpa)

Um die Tauben loszuwerden, hatte das Veterinäramt die Tötung der sogenannten „Schädlinge“ erlaubt. Der Landestierschutzverband hat daraufhin beim Verwaltungsgericht Stuttgart Klage eingelegt und erreicht, dass die Vögel umgesiedelt werden können.

Das Urteil des Stuttgarter Gerichts gilt zwar nur für diesen Einzelfall, auf künftige Entscheidungen des Veterinäramtes könnte es aber dennoch Auswirkungen haben. „Urteile von Verwaltungsgerichten stellen Leitplanken für das behördliche Handeln dar“, bestätigt Katharina Oswald, Referentin des Landrats, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Ziel der Tierschutzorganisation: Umzug statt Tötung

Der Landestierschutzverband baut ein Netzwerk auf, um den Städten künftig dabei zu helfen, die Tiere umzusiedeln und somit weitere Tötung zu verhindern. „Wir möchten eine Datenbank anlegen mit ehrenamtlichen Tierfreunden, die bereit wären, Tauben in einer Voliere bei sich aufzunehmen“, erklärt Stefan Hitzler, Vorsitzender des Landestierschutzbundes Baden-Württemberg.

Denn nicht nur bei Unternehmen, sondern auch in vielen Städten stehen die Vögel als „Ratten der Lüfte“ in Verruf. Sie verursachen mit ihrem Kot Schäden an Dächern, Fenstersimsen und Fassaden. Ihre säurehaltigen Hinterlassenschaften sind gesundheitsschädlich und sie gelten als Überträger von Parasiten und Krankheiten.

Die Stadt Ellwangen hat am Schloss (Bild) und in der Nähe der Staatsanwaltschaft Taubenhäuser aufgestellt, um die Vögel aus der Stadt zu locken. (Foto: Alexandra Rimkus)

Zur Plage werden die Tiere zumindest einem Urteil des hessischen Verwaltungsgerichtshofes zufolge aber erst, wenn Schwärme von mehr als zehn Tieren auf einer Fläche von 100 Quadratmeter leben. Auf dieses Urteil bezog sich auch das Veterinäramt im Ostalbkreis.

„Die Tiere zu töten sollte immer die letzte Lösung sein.“ Stefan Hitzler, Vorsitzender des Landestierschutzbundes Baden-Württemberg.

Die Mittel im Kampf gegen eine Plage sind allerdings begrenzt: Die Vögel sind gesetzlich geschützt – wer sie ohne zwingenden Grund tötet, macht sich strafbar. Außer dem Einsatz von Schutznetzen oder anderen Vergrämungsmethoden ist der Versuch, die Tauben umzusiedeln, oftmals die einzige Chance, die Vögel dauerhaft loszuwerden. „Die Tiere zu töten sollte immer die letzte Lösung sein. Die Tauben müssen als Lebewesen geachtet werden“, so Hitzler.

So soll die Umsiedlung funktionieren

Über das geplante Netzwerk sollen sich Veterinärämter beim Auftreten einer Plage direkt an die Ehrenamtliche wenden können. Diese nehmen die Tiere dann zu sich, füttern sie an, ersetzen das Gelege der Vögel durch Gipseier und lassen die sie nach ihrer Gewöhnung an den neuen Schlag wieder ausfliegen. „Man bekommt dann einen Zuwachs, der bleibt“, fasst der Verbandsvorsitzende zusammen.

Hitzler, der selbst im benachbarten Kreis Heidenheim ein Tierheim leitet, zeigt sich optimistisch, dass die Initiative in der Region Unterstützer finden wird. „Es gibt ganz viele Leute, die sich mit Tauben beschäftigen, wir kennen sie nur noch nicht“, so Hitzler.

Der Aufruf des Verbandes richtet sich in erster Linie an Menschen, die bereits einen privaten Taubenschlag betreuen. „Es geht um Leute, die sich schon ein bisschen mit Tauben auskennen. In zweiter Linie suchen wir aber auch Leute, die sich an der Pflege bestehender Schläge beteiligen möchten“, so Hitzler.

Nicht jeder darf Tauben halten

Denn ohne Weiteres ist die private Haltung von Tauben nicht erlaubt, wie das Landratsamt Ostalbkreis auf Nachfrage erklärt. „Wer Tauben halten will, muss diese Haltung beim Veterinäramt registrieren lassen“, sagt Landratsreferentin Oswald. Auch ein Bestandsregister und Nachweise über tierschutzgerechte Haltung gelten als Voraussetzung.

Mit den Plänen des Landestierschutzverbands könnte das Leben vieler Tauben verschont werden. Dennoch äußern Züchter und Kommunen auf der Ostalb Vorbehalte, ob die Pläne umsetzbar sind.

So bezweifelt Züchter Roland Kling aus Ellwangen, dass die Initiative breiten Zuspruch in der Bevölkerung finden wird. „Die Stadttaube hat kein gutes Bild“, sagt Kling. „Es kann sein, dass sich da einzelne finden, aber nicht die große Masse. Das müssen schon richtige Tierliebhaber sein, die sich das antun.“

Zwei bis drei Stunden Pflege fallen täglich an

Der Züchter kümmert sich um etwa 200 Brieftauben, ist täglich bis zu drei Stunden mit deren Pflege beschäftigt. Er selbst würde keine fremden Tiere bei sich aufnehmen: „Die Stadttauben könnten Krankheiten mitbringen, die sich auf meine Tauben übertragen.“ Ein eigener Stall und strenge Hygienemaßnahmen wären laut Kling dann notwendig, um seine eigenen Tiere ausreichend zu schützen.

Bedenken auch von städtischer Seite

Die Stadt Schwäbisch Gmünd hält Umsiedlungen ebenfalls für problematisch. „Nach Aussagen unserer Taubenprofis ist es kaum möglich, Tauben umzusiedeln, beziehungsweise wenn viele Tauben umgesiedelt würden, dann wäre wieder Platz für Tauben aus der Umgebung, die dann in die Innenstadt einfliegen“, sagt Ute Meinke, Sprecherin der Stadtverwaltung.

Auch, dass engagierte Bürger sich bereit erklären, wilde Tauben aufzunehmen, schließt Meinke nahezu aus: „Der Dreck und die Arbeit schrecken die Menschen ab.“

Die Stadt setzt stattdessen auf betreute Taubenschläge, in denen die Vögel gezielt angefüttert und so aus den Innenstädten gelockt werden sollen. Zum selben Zwecken hat auch die Ellwanger Stadtverwaltung zwei Taubenhäuser aufgestellt.

Der Betrieb in Lorch hat sein Taubenproblem gelöst. Ein Schädlingsbekämpfer hat nach Aussagen Stefan Hitzlers die Tauben umgesiedelt, auch seien die Gebäude inzwischen mit Taubenschutznetzen und einem neuen Abluftsystem ausgestattet, sodass sich künftig keine mehr Vögel in den Hallen einnisten können.