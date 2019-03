Das Lux-Klavier-Trio aus Südkorea steht beim Benefizkonzert „ProJugend“ des Lions Club Schwäbisch Gmünd-Aalen-Ellwangen am Freitag, 29. März, im Schwäbisch Gmünder Prediger auf der Bühne. Los geht’s um 19.30 Uhr.

Aufgeführt werden im Predigersaal Werke von Joseph Haydn und den beiden großen Tschechen Bohuslav Martinù und Bedrich „Friedrich“ Smetana.

Konkret hören die Besucher Haydns Klaviertrio Nr. 45, Es-Dur, Hob. XV: 29, Bohuslav Martinùs Klaviertrio Nr. 3, C-Dur, H. 332 und Smetanas Klaviertrio g-Moll, op. 15.

Das Trio Lux errang den dritten Preis im Finale beim 67. Internationalen ARD-Musikwettbewerb 2018 sowie den Publikumspreis und den Sonderpreis für die beste Interpretation des Auftragswerks von Miroslav Srnka.

Die Musiker des Lux Trios sind Jaehyeong Lee an der Violine, Hoon Sun Chae am Cello und Eunyoo An am Klavier. Alle drei lernten ihre Instrumente im Kindesalter von 5, 6 und 7 Jahren. Lee gründete das Trio 2014 in Berlin.

Die Europa-Mini-Köche übernehmen ab 18 Uhr das Catering. Mit dem Erlös werden jugendrelevante soziale Projekte im Raum Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd kofinanziert.