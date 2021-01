Tote nach Unfall identifiziert – Verursacherin war betrunken

Die Polizei hat die Identität einer tödlich verletzten Frau festgestellt. Das berichtet das Präsidium in einer Pressemeldung am Montag. Ein Auto erfasste die Fußgängerin am Sonntagabend am Straßenrand. Sie starb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Wie die Polizei nun mitteilt, handelt es sich bei der Toten um eine 82-Jährige aus Großdeinbach. Zunächst war die Identität des Opfers unklar. Die Ermittlungen zum Unfall im Schwäbisch Gmünder Haselbacher Weg dauern dennoch an, heißt es weiter. Zudem sei ein Sachverständiger hinzugezogen worden.

Die Unfallverursacherin, eine 38 Jahre alte Frau, habe zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss gestanden. Der Frau wurde Blut entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt.