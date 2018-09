Leichenfund in Schwäbisch Gmünd: Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Aalen am späten Montagabend mitteilten, ist in einer Wohnung in der Schwäbisch Gmünder Weststadt am Montagnachmittag eine leblose Frau entdeckt worden. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Frau bereits vor einiger Zeit zu Tode gekommen sein.

Derzeit sei der Polizei bekannt, dass der Ehemann der Frau anderen gegenüber über deren Tod gesprochen haben soll und sich dabei selbst der Tat bezichtigt habe, heißt es in einer Presseerklärung. Der Tatverdächtige befindet sich nach Polizeiangaben derzeit in Litauen.

