Die Guggenmusik wird zwar auch „Schrägton-Musik“ genannt, aber dies bedeutet nicht, dass sich diese Musik schrecklich anhört. Ganz im Gegenteil: Die Ensembles verbreiten nicht nur eine tolle Stimmung, sondern musizieren zumeist auf hohem Niveau. Dies hat sich am Wochenende beim internationalen Guggenmusiktreffen in Schwäbisch Gmünd auf eine sehr eindrucksvolle Weise gezeigt.

Nach dem Auftakt am Freitag wurde auch am Samstag die Gmünder Innenstadt in eine ganz besondere Klangkulisse getaucht. Bunte Gestalten – teils lustig, teils gruselig kostümiert – zogen über die Plätze, ließen ganz spontan ihre Instrumente erklingen und wechselten sich auf den beiden Show-Bühnen auf dem Marktplatz beziehungsweise auf dem Johannisplatz ab. Zu hören waren klassische Schlager wie „Marmor, Stein und Eisen bricht“, aber auch speziell für Guggen-Ensembles arrangierte internationale Hits.

Das Besondere bei der Guggenmusik ist nicht zuletzt der Rhythmus. Ähnlich wie bei den brasilianischen Samba-Gruppen haben Pauken, Trommeln und allerlei Percussion-Instrumente im Gesamtklang mindestens das gleiche musikalische Gewicht wie das Melodie-Spiel der Bläser-Register. Entsprechend animierten die Auftritte der Kapellen das Publikum zum Mitschwingen. Guggentypisch kamen die Ensembles bereits musizierend auf die Bühne – und auch der Abgang erfolgte musizierend durchs Publikum. Über fehlenden Beifall zwischen den Stücken sowie beim Ausmarsch konnten sich die Akteure nicht beklagen.

Bis spät in die Nacht

Dieses Spektakel zog sich bis spät in die Nacht hinein. Das zahlreiche und bestens gelaunte Publikum hielt auch tapfer aus, als nach Sonnenuntergang ein ziemlich kühler Wind durch die Gassen fegte. Gekonnt erfüllten die Moderatoren ihre Aufgabe. Unter anderem stand der Gmünder Oberbürgermeister Richard Arnold, flankiert von Bauchtänzerin Denise Fürstenau und deren Schweser Susann Rek, eine Zeitlang am Mikrofon. Man merkte dem Stadtoberhaupt an, dass er diesen „Job“ auf der Bühne nicht als Pflichtaufgabe betrachtete, sondern vom Guggenmusiktreffen in Gmünd selbst ebenso begeistert war wie das Publikum.

Neben der Musik sorgt bei den Guggen-Kapellen natürlich auch die Optik für einen besonderen Reiz. Die Gruppen treiben im Hinblick auf ihre Kostüme nämlich einen immensen Aufwand und legen sich alle paar Jahre ein neues Outfit zu. Wobei sich so mancher im Publikum wohl die Frage gestellt hat, wie man trotz riesiger Masken vor dem Gesicht noch die Puste hat, um kraftvoll ins Instrument zu blasen und dabei auch noch die richtigen Töne zu treffen. Fazit des Wochenendes: Schön war’s!