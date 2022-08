Toaster gerät in Brand: Feuerwehr rückt aus.

Aufgrund unbekannter Ursache hat in der Fichtestraße ein in der Steckdose eingesteckter Toaster am Freitag gegen 19.18 Uhr angefangen, zu brennen. Glücklicherweise bemerkte dies ein Hausmitbewohner und löschte sofort den Brand. Die Wohnungsinhaber waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause.

Die Feuerwehr Lindach rückte vorsichtshalber mit einem Löschfahrzeug und neun Einsatzkräften an. Der entstandene Sachschaden in der Küche beläuft sich auf rund 5000 Euro.