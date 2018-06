Ein 18-Jähriger hat mit einem THW-Fahrzeug einen Unfall verursacht. Er fuhrt am Freitagabend auf der Rektor-Klaus-Straße in Schwäbisch Gmünd. Als er in die Rechbergstraße einbiegen will, übersieht er einen 26-Jährigen – sie kollidieren. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.