Ein taubstummer Mann hat am Donnerstagabend kurz nach 23 Uhr eine Gaststätte in der Straße „Mühlbergle“ betreten. Der 52-Jährige schrieb dem Wirt auf einen Zettel, dass er von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden war. Hierdurch erlitt er eine Prellung an der Wange und Schürfwunden. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat Ermittlungen aufgenommen.