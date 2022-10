Täter sprengen einen Geldautomaten

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße in Lorch-Waldhausen gesprengt. Gegen 2.40 Uhr schreckten mehrere Anwohner aufgrund der Explosion auf und informierten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten zwei Männer vom Tatort mit einem silbernen Motorroller in Richtung Breitachstraße. Vermutlich stiegen sie im Krokusweg in einen silbernen Kleinwagen um und setzten ihre Flucht fort. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit einigen Streifenbesatzungen sowie einem Polizeihubschrauber blieben ohne Erfolg. Am Geldautomat sowie am Gebäude entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Auch wurden zwei vor dem Gebäude geparkte Autos beschädigt.

Zeugen, die in der Nacht verdächtig erscheinende Personen oder Fahrzeuge im erweiterten Umfeld wahrgenommen haben oder potenzielle Fluchtfahrzeuge gesehen haben, die mit überhöhter Geschwindigkeit im Bereich Lorch und Waldhausen unterwegs waren, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 07361/ 5800 zu melden.