Auch Tage nach dem Jahreswechsel hört die Knallerei nicht auf. Und jetzt wird es auch noch kriminell.

Laut Pressemitteilung der Polizei wurde im Zeitraum von Donnerstag, 17 Uhr, bis Samstag, 10.45 Uhr, an einer Kindertagesstätte in der Szekesfehervarer Straße eine Scheibe beschädigt. Bislang unbekannte Täter platzierten einen Feuerwerkskörper zwischen Rollladen und Fenster, wo dieser explodierte. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.