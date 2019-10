Tödlicher Unfall auf B29: 57-Jährige kollidiert mit Lastwagen und Auto

Eine 57-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag auf der B29 tödlich verunglückt. Die Frau fuhr auf der Bundesstraße in Richtung Aalen. Auf Höhe Zimmern stieß sie aus noch nicht geklärter Ursache frontal mit einem Lastwagen zusammen. Die 57-Jährige ist laut Polizeibericht auf die Gegenfahrbahn geraten.

Nach der Kollision mit dem Lastwagen wurde der Wagen der Frau auf die Fahrbahn in Richtung Aalen zurückgeschleudert. Dabei stieß sie mit dem Auto einer 42-Jährigen zusammen. Die 57-Jährige wurde bei dem Unfall in ihrem Wagen eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Der Lastwagenfahrer sowie die 42-jährige Autofahrerin blieben laut Polizeibericht unverletzt. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B29 ist noch immer voll gesperrt (Stand 17.10 Uhr). Der Schaden beträgt rund 45.000 Euro.