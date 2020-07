Die Stiftung Haus Lindenhof bittet die Öffentlichkeit um Hilfe unter dem Motto „Füreinander da sein – nach schwierigen Zeiten“.

Corona habe auch bei pflegebedürftigen Menschen und Menschen mit Behinderung Spuren hinterlassen, heißt es. In der Stiftung Haus Lindenhof mussten aufwendige Hygienekonzepte und Abstandsregelungen umgesetzt werden. Diese Regeln und die Kontaktbeschränkungen würden als besonders einschneidend erlebt, denn es sei gerade die menschliche Nähe und Zuwendung, die die tägliche Arbeit mit alten Menschen und Menschen mit Behinderung so einzigartig mache und das gesamte Miteinander in der Stiftung präge.

All die Maßnahmen und Schutzkonzepte, aber auch die Schulungen des Personals und der Pflegekräfte sind laut der Stiftung mit hohen zusätzlichen Kosten verbunden, die so im Etat nicht vorgesehen waren. Deshalb bittet sie die Öffentlichkeit um Hilfe: mit einer Briefaussendung an Menschen, die die Stiftung in der Vergangenheit bereits unterstützt haben, aber auch mit einer Beilage in der Zeitung, die auf die aktuellen Schwierigkeiten in der Praxis aufmerksam machen. Denn nachdem die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Krise in den Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen, Werkstätten und Wohngemeinschaften, Beratungs- und Bildungseinrichtungen der Stiftung vorerst gut gemeistert werden konnte, seien weiterhin unermüdliche Anstrengungen erforderlich.