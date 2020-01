Dr. Stefan Horrer ist der neue Leiter des Amts Schwäbisch Gmünd des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg. Finanzstaatssekretärin Gisela Splett führte ihn am Mittwoch offiziell ins Amt ein. Horrer folgt auf Claus Schüßler, der rund sieben Jahre an der Spitze des Amts stand und nun im Ruhestand ist.

Bei der feierlichen Amtsübergabe in Schwäbisch Gmünd wies Splett auf die Rolle der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung hin, die für knapp 8000 landeseigene Gebäude und rund 35 000 Hektar Fläche zuständig ist. Es gehe nicht allein darum, die Gebäude und Flächen zu verwalten. „Der Klimaschutz, der ein elementarer Schwerpunkt der Landespolitik ist, ist längst auch eine wesentliche Aufgabe des Landesbetriebs“, stellte sie fest. „Dank vieler energetischer Sanierungen konnten wir die in den Landesgebäuden verursachten CO2-Emissionen im Vergleich zum Jahr 1990 bereits um rund 50 Prozent senken.“

Wichtige Neubauvorhaben

Auch in der Zuständigkeit des Amts Schwäbisch Gmünd mit knapp 100 Beschäftigten sei vieles unternommen worden. Als aktuelle Beispiele nannte die Staatssekretärin zwei Neubauvorhaben auf dem Campus der Hochschule Aalen, wo künftig zur Ressourcen- und Energieeffizienz geforscht werde. Neben den vielfältigen Bauvorhaben habe das Amt Schwäbisch Gmünd allein 2019 naturschutzwichtige Fläche für rund 140 000 Euro erworben und damit langfristig eine naturschutzkonforme Nutzung gesichert. Splett stellte fest, dass Rat und profunde Fachkenntnis des bisherigen Amtsleiters Schüßler auch in verschiedensten Gremien stets gefragt gewesen seien.

In Zukunft trägt Horrer die Verantwortung. Der Leitende Regierungsdirektor bringe breite Erfahrung aus verschiedenen Aufgaben innerhalb der Landesverwaltung mit, so Splett. So habe er berufliche Stationen bei Finanzämtern ebenso absolviert wie beim Finanzministerium und der Vermögens- und Hochbauverwaltung: „Stefan Horrer hat sich als Führungskraft immer wieder auf neue Aufgaben und Personen eingestellt. Er bringt beste Voraussetzungen mit, das Amt Schwäbisch Gmünd mit Erfolg zu leiten.“