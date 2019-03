Der positive Trend in der wirtschaftlichen Entwicklung und die hervorragenden Voraussetzungen, im Handwerk eine dauerhafte Beschäftigung zu finden, haben in den Grußworten im Rahmen der Lossprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft Ostalb immer wieder Erwähnung gefunden. 150 junge Frauen und Männer waren am Donnerstagabend im Congress-Centrum Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd zusammengekommen, um ihre Prüfungszeugnisse und Auszeichnungen entgegenzunehmen.

An ihrer Seite waren all jene, die sie in den vergangenen drei Jahren unterstützt und motiviert haben: die Meister und Kollegen der Ausbildungsbetriebe, die Lehrer der Berufsschulen und die Familie. „In dieser für das Handwerk guten wirtschaftlichen Situation ist es uns ein Bedürfnis, dass die Betriebe ausbilden“, so Kreishandwerksmeisterin Katja Maier, die zugleich auf die erhebliche Kraftanstrengung aufmerksam machte, die für viele Betriebe mit der Ausbildung verbunden sei. Den „regelrechten Ansturm“ auf Universitäten und Hochschulen bezeichnete die Kreishandwerksmeisterin als den falschen Weg. „Es wird sicher in Zukunft nicht für alle Akademiker eine der Qualifikation entsprechende Beschäftigung geben“, so Maier.

Ganz anders sei es im Handwerk. Die Duale Ausbildung im Verbund mit dem starken Partner Schule brauche sich vor dem Studium nicht zu verstecken.

Die besten Perspektiven

„Sie können zurecht auf ihre Leistung stolz sein“, sagte Joachim Krimmer, der Präsident der Handwerkskammer Ulm, in seiner Festansprache. „Sie sind jetzt gesuchte Fachkräfte in unserem Land. Sie haben die besten Perspektiven“, sagte er an die Prüflinge der Winter-Gesellen- bezeihungsweise Abschlussprüfung 2018/2019 gerichtet. Meister und Fachhochschulabsolventen hätten im Durchschnitt den gleichen Verdienst, zeigte auch Krimmer sich davon überzeugt, dass eine Duale Ausbildung der richtige Weg ist.

„Ich bin voller Bewunderung für das, was Sie geleistet haben“, so der Gmünder Oberbürgermeister Richard Arnold, der auf den Erwerb der fachlichen, aber auch der wichtigen sozialen Fähigkeiten aufmerksam machte. Landtagsabgeordneter Stefan Scheffold berichtete davon, dass er sich aktuell für die Einführung einer Meisterprämie im Land einsetze. Dann würde es künftig eine finanzielle Anerkennung für die bestandene Prüfung der Meisterausbildung geben.

„Chefs warten auf Sie“

„Zukünftige Firmen warten auf Sie, Chefs warten auf Sie“, versprach auch der Schuldezernent des Ostalbkreises, Karl Kurz, den jungen Frauen und Männern eine rosige Zukunft. „Sie starten in eine Zukunft, wie sie rosiger nicht sein kann.“ Kfz-Mechatroniker Mika Wahl dankte im Namen aller Gesellen den Ausbildungsfirmen, den Berufsschullehrern, den Eltern und Freunden für die Unterstützung und sprach von dreieinhalb Jahren, in denen eine gute Basis für den weiteren Berufsweg geschaffen werden konnte.

Preise und Belobigungen

Elektro-Innung Gmünd: Preis: Alexander Felber, Elektroniker (Elektrotechnik Hamler, Mutlangen); Erik Slopianka, Elektroniker (Elektro Geiger, Lorch); Belobigung: Patrick Steinbrück, Elektroniker (Elektrotechnik Adolf Gottwald, Durlangen).

Innung für Elektrotechnik Ostwürttemberg: Preis: Leon-Philipp Eckle, Elektroniker (Elektro Weiler GmbH, Steinheim); Belobigung: Emmanuil Paul, Elektroniker (Elektro Hofacker, Tannhausen); Tim Poxleitner, Elektroniker (Böhe Elektrotechnik GmbH, Königsbronn).

Gold- und Silberschmiede-Innung Gmünd: Preis: Katrin Runge, Goldschmiedin, (Goldwarengeschäft Louis Werkmann, Ellwangen); Lea Evelyn Kißling, Goldschmiedin (Goldschmiedeatelier Stephanie Henzler, Nürtingen); Eva Seitzer, Goldschmiedin (Kuhnstücke Lothar Kuhn, Esslingen); Belobigung: Christina Däumling, Goldschmiedin (Goldschmiede Witzig, Esslingen); Marvin Feller, Goldschmied (Atelier Goldschmied Weichert, Heidenheim); Hanna Nägele, Goldschmiedin (Goldschmiede Ifju, Aalen).

Kfz-Innung Schwäbisch Gmünd: Preis: Niklas Bopp, Kfz-Mechatroniker Pkw (Porsche Zentrum Schwäbisch Gmünd); Mika Wahl, Kfz-Mechatroniker Nutzfahrzeuge (Stadt Schwäbisch Gmünd) Kfz-Innung Aalen: Preis: Manuel Diether, Kfz-Mechatroniker (Bremsen-Schneider, Schwäbisch Hall); Belobigung: Benedikt Hahn, Kfz-Mechatroniker (Jochen Schips, Neuler); Pascal Piljs, Kfz-Mechatroniker (MAN Truck & Bus Deutschland, Essingen); Jonas Steinle, Kfz-Mechatroniker (Autohaus Bruno Widmann, Aalen).

Metallbau- und Feinwerktechnik-Innung Ostalb: Belobigung: Paul Wurmitsch, Metallbauer (Walter Renner, Adelmannsfelden) Innung Sanitär-Heizung-Klima Gmünd: Belobigung: Michael Waibel, Anlagenmechaniker (Fa. Hans Mangold, Schwäbisch Gmünd); Hans-Jakob Wolf, Anlagenmechaniker (Fa. Thomas Stütz, Gschwend) Innung Sanitär-Heizung-Klima Aalen: Preis: Alexander Schied, Anlagenmechaniker (KMH Kunzl u. May Haustechnik, Tannhausen); Belobigung: Tim Banzhaf, Anlagenmechaniker (Tobias Königer Haustechnik GmbH, Oberkochen); Oliver Wittwer, Anlagenmechaniker (Wolfgang Seibold GmbH, Hüttlingen) Zimmerer-Innung Gmünd: Belobigung: Maximilian Funk, Zimmerer (Fa. Johannes Unfried, Heubach).

Zimmerer-Innung Aalen: Belobigung: Andreas Nikolaus Wagner, Zimmerer (Dambacher & Gentner Zimmermeister GmbH, Ellenberg) Kauffrau für Büromanagement: Preis: Stefanie Bux (Fa. Erwin Heiter GmbH, Aalen); Belobigung: Annika Wannenwetsch (Fa. Achim Seeger, Nattheim).

Preis der VR-Bank Ostalb

Der Preis der VR-Bank Ostalb geht an die drei besten Gesellinnen und Gesellen: 1. Eva Seitzer, Goldschmiedin (Kuhnstücke Lothar Kuhn, Esslingen); 2. Lea Evelyn Kißling, Goldschmiedin (Stephanie Henzler Goldschmiedeatelier, Nürtingen); 3. Mika Wahl, Kfz-Mechatroniker Nutzfahrzeug (Stadt Gmünd).

Prüfung bestanden

Die Prüfung bestanden haben: Anlagenmechaniker: Moritz Enßle; Hamza Eskin; Kamil Richter; Bäcker: Domenico Pipino; Bäckereifachverkäufer: Marcel Denner; Elektroniker: Robin Amon; Carl Berndt; Ibrahim Cakmak; Christian Gapp; Nico Hochstatter; Amir Jomaa; Dominik Mühlbacher; Nikolaos Papathanasiou; Lukas Pröll; Lars-Julian Rein; Ewald Ril; Bilal Semmo; Feinwerkmechaniker: Christoph Bauer; Cihat Kiraz; Manuel Kleile; Daniel Kler; Reza Muhseni; Goldschmied: Aiganysh Duisheeva; Alisa Nonnenmann; Kfz-Mechatroniker: Till Arndt; Dennis Erdem; Fabian Hajnulin; Murat Kaya; Philipp Kübler; Felix Mönch; Pascal Nadoll; Rodrigue Salomon Ndembe; Chris Phillips; Heiko Porstner; Franz Resch; Jonas Schwarz; Maler und Lackierer: Badara Joof; Metallbauer: Emre Durak Köse; Fachpraktiker für Metallbautechnik: Adrian Hagjaj; Benjamin Zygmund; Zimmerer: Felix Biedenbacher.