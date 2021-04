Mit ihrem Pkw ist eine 85-Jährige am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr am Stadtgarten mehrere Treppenstufen hinunter gefahren, wobei ihr Fahrzeug und auch die Treppe beschädigt wurden. Am Pkw der alten Dame entstand Sachschaden von rund 1000 Euro; die Höhe der Beschädigungen an der Treppe ist derzeit nicht bekannt.