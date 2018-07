Ein 83-Jähriger ist auf einen Betrug herein gefallen. Der Gmünder erhielt am Mittwoch den Anruf einer angeblichen Mitarbeiterin eines Internetverkaufportals, die ihm mitteilte, dass er 104.000 Euro gewonnen habe. Um das Geld ausbezahlt zu bekommen, müsse er zwei Geschenkkarten zu je 100 Euro kaufen und der Anruferin die Gutschein-Codes mitteilen. Der alte Herr kam diesem Anliegen nach und zog leider erst danach Erkundigungen ein. Dabei musste er feststellen, dass es eine solche Gewinnaktion gar nicht gibt. Es handelt sich dabei um eine bereits bekannte Masche: Die Betrüger versprechen ihren Opfern am Telefon hohe Gewinne. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Betroffenen aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen. Sie sollen Gebühren bezahlen, kostenpflichtige Telefonnummern anrufen oder an Veranstaltungen teilnehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird. Die Polizei rät: Gehen Sie nicht auf die Aufforderungen der Anrufer ein, legen Sie auf und wählen Sie die 110, Klären Sie auch Ihre Angehörigen und Bekannten über die Gefahren einer solchen Betrugsmasche auf.