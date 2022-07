Semesterausstellung an der Hochschule für Gestaltung

Schwäbisch Gmünd (an) - Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause endet das Sommersemester an der HfG Schwäbisch Gmünd endlich wieder traditionell mit einer großen Semesterausstellung.

Während der Produktgestalter Hannes Schmid gemeinsam mit der JVA Schwäbisch Gmünd das Interieur von Hafträumen analysiert und realitätsnah gestaltet hat, haben sich die Kommunikationsgestalter Max Isele, Sarah Schlecht und Leene Voges ein Vermittlungskonzept zur Auseinandersetzung mit der NS-Zeit an Orten in Stuttgart entwickelt. Im Studiengang Interaktionsgestaltung stand bei Patrick Deis der Klimawandel im Fokus. Mit „HoloWorks“, der Abschlussarbeit von Felix Waigner aus dem Studiengang Internet der Dinge, entstand ein digitales Schulungssystem mit Hilfe von Augmented Reality für die manuelle Montage. Die Absolventen Sven Hornburg und Mario Rieker aus dem Masterstudiengang Strategische Gestaltung beschäftigten sich mit dem öffentlichen Nahverkehr. Sie konzipierten den fiktiven Shuttle-Service „muvit“, dessen Prinzipien zur Stärkung des ÖPNV auf dem Land beitragen soll.

Zu sehen sind diese und viele weitere Abschluss- und Projektarbeiten bei der Semesterausstellung der HfG am Freitag, 15., und Samstag, 16. Juli, von 10 bis 19 beziehungsweise 10 bis 17 Uhr. Ausgestellt wird an im Hauptgebäude der HfG in der Rektor-Klaus-Straße 100 in Schwäbisch Gmünd. Zeitgleich wird eine virtuelle Ausstellung unter ausstellung.hfg-gmuend.de präsentiert. Insgesamt werden in diesem Sommersemester über 100 Studierende ihren Abschluss machen, davon 21 im Masterstudiengang Strategische Gestaltung.

Öffentliche Führungen finden an beiden Tagen um jeweils 11 und 15 Uhr statt. Treffpunkt ist im Foyer der Rektor-Klaus-Straße. Ebenfalls wird es verschiedene Vorträge zu den einzelnen Studiengängen und ausgewählten Abschlussarbeiten geben.