SEK im Einsatz: Gerichtsvollzieher von 58-Jährigem bedroht

Am Donnerstagmorgen ist es in der Ginsterstraße zu einem größeren Polizeieinsatz aufgrund einer Bedrohungslage gekommen. Ein Gerichtsvollzieher verständigte kurz vor 7.30 Uhr die Polizei, da er vom 58-jährigen Bewohner eines Gehöfts am Ortsrand von Öschelbronn (Rems-Murr-Kreis) bedroht wurde, als er Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen den Mann durchführen wollte. Anschließend hatte sich der Mann im Anwesen zurückgezogen. Das Gelände wurde durch die Polizei unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers abgesperrt. Der Tatverdächtige wurde mit Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg vorläufig festgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.