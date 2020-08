Eine 46-Jährige hat am Montagabend in Bettringen mit ihrem Auto einen Sechsjährigen angefahren. In Schrittgeschwindigkeit bog die Autofahrerin gegen 19.30 Uhr aus einer Einfahrt in die Kurt-Schumacher-Straße ein. Die Autofahrerin erfasste den Jungen, als dieser mit seinem Fahrrad den Gehweg querte. Laut Pressemeldung der Polizei erlitt der Junge bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.