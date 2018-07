Sechsjähriger verletzt sich schwer

(pm) - Schwere Verletzungen hat sich ein sechsjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend zugezogen. Das Kind stand am Fahrbahnrand der Buchstraße vor einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Aus Richtung Stadtmitte fuhr eine Autofahrerin an dem Kind vorbei, als der Junge unvermittelt direkt hinter dem vorbeifahrenden Auto loslief und die Buchstraße überqueren wollte. Auf die in Gegenrichtung fahrenden Fahrzeuge achtete das Kind dabei nicht. Der Sechsjährige wurde von einem dieser stadteinwärts fahrenden Pkw erfasst und auf den Gehweg geschleudert. Trotz Verletzung versuchte der Junge von der Unfallstelle wegzurennen, konnte jedoch von einem Polizeibeamten, der aus einem in der Nähe befindlichen Haus auf die Straße trat, eingeholt werden. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.