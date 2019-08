Die Polizei hat mit sechs Streifenwagen und einem Hubschrauber nach zwei Männern in Bettringen gesucht. Die Personen sollen versucht haben, in ein Unternehmen in der Karl-Benz-Straße einzubrechen. Die Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

Ein Zeuge hat am Freitagabend gegen 23 Uhr bei der Polizei eine Beobachtung gemeldet. Demnach stieg ein Mann über einen Container auf das Dach des Unternehmens.

Weil der Hund des Zeugen bellte, legte sich der Mann auf das Dach, stieg kurz darauf herunter und flüchtete in Richtung Barmer Ersatzkasse.

Ein weiterer Mann verließ daraufhin kurze Zeit später ebenfalls das Dach und flüchtete. Die Tat wurde laut Polizeibericht teilweise von einer Überwachungskamera gefilmt.

Die Auswertung des Materials dauere noch an, so die Polizei. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 / 358 0 entgegen.

Kriminalstatistik 2018 nach Landkreisen