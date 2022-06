Schwerer Unfall auf der B29: Fahrbahn in Fahrtrichtung Stuttgart ist derzeit voll gesperrt

Ein schwerer Unfall hat sich kurz nach 10 Uhr auf der B29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd ereignet. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Stuttgart ist derzeit (Stand 11.05 Uhr) noch voll gesperrt.

Ein 66 Jahre alter Autofahrer war am Mittwochmorgen in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Mögglingen-Süd verlor er vermutlich aufgrund einer internistischen Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und prallte zunächst gegen die linke Leitplanke. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen die rechte und danach nochmals gegen die linke Leitplanke. Das Auto kam schließlich nach etwa 200 Metern an der linken Leitplanke zum Stehen.

Der Fahrer war nach dem Unfall zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Auto musste mit Totalschaden abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 20 000 Euro.