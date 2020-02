Schweißarbeiten lösen Brand aus

Am Samstagmorgen ist es zu einem Brand in einer Produktionshalle gekommen. Die Feuerwehr musste ausrücken. Aufgrund von Schweißarbeiten kam es zu einem Brand in der Absauganlage. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Lorch gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf 20 000 Euro beziffert. Personen kamen nicht zu Schaden.