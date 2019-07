Schwarz rockt Heubach

Eigentlich hätte es ein Open-Air-Konzert werden sollen. Aber die Wetterprognosen zwangen Siggi Schwarz’ „Milestones of Rock“ in die Heubacher Stadthalle.

Und die platzte fast aus allen Nähten. Auf der Bühne saß das Kammerorchester Rosenstein, für diesen Abend mit Bläsern zu einem sinfonischen Orchester erweitert. Am rechten Bühnenrand hatten Siggi Schwarz und Band aufgebaut, so dass sich gefühlt 80 Akteure auf der Bühne drängten. Im Saal war es eng. Sitzplätze für 300 Besucher, weitere gut 200 Fans standen dicht gedrängt an den Seiten und im Rückraum der Halle. Gleich bei „Jump“ von Van Halen und „Here I go again“ von Whitesnake wurde begeistert geklatscht. Ein Stehplatz war jetzt Gold wert, denn man konnte sich zum rockigen Crossover-Sound der Band und dem engagiert aufspielenden Orchester unter der Leitung von Jonathan Rhys Thomas locker bewegen.

Natürlich war die Band – Danny O’Steen (Bass), Max Hunt (Keyboard), Bernd Elsenhans (Drums) und Sänger Sascha Lien - mittels elektronischer Unterstützung akustisch im Vorteil, hielten sich aber kollegial soweit zurück, dass auch das Orchester ebenbürtig zur Geltung kam. Ohne Bandbegleitung spielte das Orchester ein Medley von Henry Mancini. Sprecher Dieter Hahn verknüpfte die Programmteile mit einer fantasievollen Detektivgeschichte. „It‘s my life“ von Bon Jovi und „Imagine“ von John Lennon gab‘s noch als Zugabe mit auf den Nachhauseweg.