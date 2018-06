Von Corinna Wolber,Thomas Warnack,Laura Keiß

Ein Gewitter, wie man es in Ostrach seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat, verwandelte den Ort gestern Abend innerhalb weniger Minuten in eine Winterlandschaft. Das Unwetter brachte starken Hagel mit und kam aus nordwestlicher Richtung - vor Hagel hat man in der Region rund um das Ostrachtal besondere Angst. Dass diese Sorge berechtigt ist, zeigt das krasse Beispiel eines Gemüsebauers. Durch den enormen Hagelschaden ist seine Existenz bedroht.