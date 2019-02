Schuss mit der Luftdruckpistole: Neunjähriger am Kopf verletzt

Vermutlich durch eine Luftdruckpistole ist ein Neunjähriger am Freitagabend mit einer Platzwunde am Kopf leicht verletzt worden.

Der Junge hielt sich gegen 18.20 Uhr zusammen mit einem Freund an der Skateranlage an der Feldstraße auf und wartete dort auf seine Eltern, mit denen er spazieren war. Im Bereich des Volleyballplatzes hielten sich in etwa 35 Meter Entfernung sechs Jugendliche, darunter zwei Mädchen, auf. In der Gruppe wurde vermutlich mit einer Luftdruckpistole hantiert und mehrfach Richtung dortiger Parkplätze sowie eines Firmengeländes geschossen. Nachdem ein Schuss den Neunjährigen am Kopf getroffen hatte, kamen zwei Jugendliche auf die beiden zu und entschuldigten sich. Anschließend entfernten sie sich in Richtung Franziskus Gymnasium.

Einer der Jugendlichen wird als dicklich beschrieben, trug eine Brille sowie eine graue Hose. Der andere war größer, etwa 1,70 Meter, hatte Pickel im Gesicht, einen leichten Bart und war schwarz gekleidet.

Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat am Freitagabend die Ermittlungen aufgenommen und auch nach den Jugendlichen mit mehreren Streifenbesatzungen gefahndet.