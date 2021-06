Schmerzensschreie aus dem Wald: Polizei vermutet keine menschliche Ursache

Scheinbare Hilferufe haben in Heubach (Ostalbkreis) eine Suchaktion der Polizei ausgelöst. Die Beamten vermuten jedoch keine menschliche Ursache.

Eine Frau verständigte am Montagabend gegen 21 Uhr die Polizei, da sie Laute aus einem Wald hörte, die sich für sie wie Schmerzensschreie anhörten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine Suche der Polizei in der Nacht blieb erfolglos.

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber im Einsatz, eine Rettungshundestaffel unterstützte die Suche.

Polizei geht von Tierrufen aus

Die Polizei bedankte sich auch bei drei Mountainbikern, die sich spontan an der Suche beteiligten, die gegen 0.45 Uhr eingestellt wurde.

Die Polizei geht nun von Tierschreien aus. Welche Tiere es gewesen sein könnten, war noch unklar. Menschliche Ursachen will die Polizei aber auch nicht völlig ausschließen.

Personen, die die Rufe ebenfalls gehört haben, oder jene Person, die möglicherweise um Hilfe gerufen hat und sich selbst in Sicherheit bringen konnte, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171-3580 zu melden.