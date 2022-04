Rüdiger von Fritsch: Wie Putin sein Land in den Abgrund führt

Pressereferat in der Zentrale des Auswärtigen Amts sowie der EU-Vertretung in Brüssel (1995 bis 1999)

1989 bis 1992: Referent für Presse- und Kulturangelegenheiten an der deutschen Botschaft in Nairobi

1986 bis 1989: Politischer Referent an der deutschen Botschaft in Warschau

Da können sich die IHK Ostwürttemberg und die Stadt Schwäbisch Gmünd auf die Schultern klopfen. Gemeinsam ist es gelungen, Rüdiger von Fritsch, der von 2014 bis 2019 deutscher Botschafter in Moskau gewesen ist, für ein umfangreiches Referat in die Stauferstadt zu lotsen. Und da Veranstaltungen weitestgehend wieder erlaubt sind, war der obere Saal im Gmünder Prediger durchaus üppig gefüllt.

Von Fritsch braucht keinen Zettel

In seinem Vortrag „Putins Krieg und seine Folgen“ referierte von Fritsch über eine Stunde lang, ohne auch nur einmal irgendeinen Zettel in der Hand zu halten. Eingeführt in den Abend aber hatte schließlich IHK-Präsident Markus Maier, der die Bedeutung dieses Konflikts für die hiesige Wirtschaft hervorhob. „Vermutlich weder Sie noch ich möchten aktuell mit der Politik tauschen. Es ist die national und international größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg“, so Maier.

Richard Arnold geht davon aus, dass die Flüchtlinge länger bleiben

Schwäbisch Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold bereitete die rund 250 Gäste im gut besuchten Prediger darauf vor, dass diejenigen Flüchtlinge, die bereits in Gmünd gelandet seien, nicht nur von kurzer Dauer hier bleiben werden. Davon sei er überzeugt. Weit über 500 Menschen aus der Ukraine seien bereits in der Stauferstadt angekommen, überwiegend Frauen und Kinder. „Fast alle berufstätig, das ist ein Riesenunterschied zur Flüchtlingskrise 2015, über ein Drittel sind Kinder. Sie sollen sofort in die Schule, so muss das Motto sein“, fordert Arnold. Man müsse sie und die Mütter auf andere Gedanken bekommen, die Kriegsflüchtlinge müssten schnell deutsch lernen, damit man sie noch schneller und besser in Schwäbisch Gmünd integrieren kann.

Kritik richtet sich gegen Putin, nicht gegen Russland

Von Fritsch, in Siegen geboren, 1966 nach Schwäbisch Gmünd gezogen, berichtete zunächst von seiner Affinität zu Russland. Er sei russophil erzogen worden, seine Großeltern hätten fließend russisch gesprochen. „Die Sympathie für das Land ist mir noch nicht abhanden gekommen, das ist mir wichtig, dass die Leute das wissen“, so von Fritsch. Nach eine seiner folgenden Aussagen war dann schnell klar, warum er dies anführen musste: „Wladimir Putin führt sein eigenes Land in den Abgrund.“

Strukturierter Vortrag

Strukturiert hat er seinen Vortrag in einige essenzielle Fragestellungen, die wohl jeder in den vergangenen beiden Monaten schon einmal im Kopf gehabt haben dürfte: Warum gibt es diesen Krieg? Wie haben wir darauf reagiert? Wie kann es enden? Was sind die absehbaren Folgen? Dazu, so von Fritsch, habe er versucht, sich in den Kopf des russischen Präsidenten hineinzuversetzen. Putin sei nicht etwa dumm, er handele schlichtweg nach einer anderen Rationalität. „Das müssen wir verstehen. Er ist ein autokratischer Führer, der sein Land unter Kontrolle gebracht hat und zwar mit: Propaganda, Repression und Bestechung. Es ist seine Mission, Russland seiner Bestimmung zuzuführen“, so von Fritsch.

Putin hat seine eigene Wahrnehmung

Als ausgebildeter sowjetischer Geheimdienstmitarbeiter sei er überzeugt davon, dass sich die Welt gegen Russland verschworen habe. „Das ist ein blinder Fleck in seiner Wahrnehmung.“ Putin sei stets von der Angst getrieben, dass seine Macht gefährdet sei. Er sehe sein Land bedroht, dagegen müsse er nun vorgehen. Russland habe die Geschichte nicht aufgearbeitet, was aber wichtig gewesen wäre. „Dieses große Land nimmt sich stets das Recht heraus, beleidigt zu sein.“ Dazu geselle sich die Orientierung der Ukraine oder Weißrusslands Richtung Westen, was man nicht akzeptieren könne. „Das ist ein imperiales Denken Putins“, so von Fritsch. All diese aktuellen Bestrebungen geschehen aus einer eigentlichen Schwäche heraus, was, wie von Fritsch einräumte, zunächst einmal paradox anmute.

Putin schmeißt das Schachbrett einfach um

Das Land sei nicht in der Lage, seine ungeheuren Ressourcen selbst zu nutzen. „Russland nutzt seine eigene Stärke nicht aus“, erklärt von Fritsch. Es seien nicht wenige Geschäftszweige, die von Russland abhingen. Beispielhaft nannte er die Reifenproduktion, Senfkörner und natürlich vor allem die fossilen Energieträger. Wenn man sich das alles vor Augen führe, so von Fritsch, muss man festhalten: „Die Politik des Westens ist nicht gescheitert, sie ist nur an Grenzen gestoßen. Es ist so, als wenn er während einer Partie Schach das Schachbrett einfach umgeworfen hätte“, sagt von Fritsch.

Putin richtet riesengroßen Schaden an

Bereits 2014 hatte Putin die Ziele im Blick, die er jetzt mit seinem Krieg nachdrücklich erreichen wolle. Der Osten und der Süden der Ukraine sollen wieder russisch werden. Dennoch geht von Fritsch davon aus, dass die NATO nicht militärisch eingreifen werde. Was ihm aber aufstößt: „Putin hat innerhalb von etwa 72 Stunden, die kompletten Grundsätze der deutschen Nachkriegsgeschichte über den Haufen zu werfen: Wir haben wieder Waffen geliefert. Damit hat er unglaublichen Schaden angerichtet.“

Europa muss zusammenhalten

Optmismus konnte von Fritsch nicht verbreiten, Putin habe die Welt in eine Konfrontation geführt, zumindest aber einen Funken Hoffnung hat er: „Europa muss noch enger zusammenrücken, in Europa haben wir unglaublich viel erreicht, sind die stärkste Handelsmacht.“