Ein ortsunkundiger Autofahrer hat am Donnerstagabend gegen 21 Uhr seinem Navigationsgerät gefolgt, das ihn mit seinem Auto auf die Ein-/Ausfädelspur des Rombachtunnels leitete, allerdings in die falsche Richtung. Als der 25-Jährige seinen Fehler bemerkte, fuhr er rückwärts die Einfädelspur wieder ab. Das gesamte Manöver wurde per Videokamera durch die Leitstelle beobachtet, welche dann die kurzzeitige Sperrung des Tunnels in die Wege leitete.