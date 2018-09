Bei einem Sturz hat sich eine 96-jährige Frau am Mittwochvormittag wohl lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilt saß die Seniorin in ihrem Rollstuhl und wurde von einer Pflegerin die Buhlgasse in Schwäbisch Gmünd hinauf geschoben.

Dabei stellte sich ein Vorderrad des Rollstuhles quer. Dabei stoppte er so abrupt, dass die 69-Jährige vornüber auf die Straße stürzte. Die Seniorin zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu.