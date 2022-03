Ricarda Lang eröffnet „Grünes Wohnzimmer“

Gefühlt der halbe Münsterplatz war voll, als die Gmünder Bundestagsabgeordnete und Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, sowie die Landtagsabgeordnete Martina Häusler am Samstag mitten in Gmünd an exponierter Stelle nicht nur ihr gemeinsames Wahlkreisbüro, sondern auch ein „Grünes Wohnzimmer“ als Ort des politischen Begegnung und der Diskussion eröffneten. Aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens und auch von anderen Parteien waren etwa 100 Gäste gekommen.

Ricarda Lang nutzte die Gelegenheit, den Menschen im Wahlkreis ganz persönlich zu erklären, wie es bei ihr zu einer Sinnesänderung im Hinblick auf Waffenlieferungen gekommen war. Sie habe immer für ein diplomatisches Agieren plädiert, aber nachdem der russische Präsident Putin der Diplomatie die Tür zugeschlagen habe, sei es richtig, die Menschen in der Ukraine bei der Selbstverteidigung auch mit Waffen zu unterstützen.