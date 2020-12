Rettungssanitäter im Einsatz behindert, genötigt und beleidigt

Rettungsanitäter sind bei einem Einsatz in Schwäbisch Gmünd beleidigt und bedrängt worden.

Am Samstag um 19.30 Uhr wurde der Rettungsdienst zu einem medizinischen Notfall in den Zeppelinweg gerufen. Vor Ort stellten die Rettungskräfte ihren Rettungswagen direkt vor dem Gebäude ab. Aufgrund der engen Straße sowie der Dringlichkeit der medizinischen Versorgung war eine andere Parkweise nicht möglich. Während die Sanitäter die Patientin in der Wohnung versorgten, betrat plötzlich ein 54-jähriger Mann die Wohnung und beschwerte sich über die Parkweise des Rettungswagens. Im Anschluss setzte sich der Mann in sein Auto und wartete dort. Als die Rettungssanitäter aus der Wohnung kamen, um den Abtransport der Patientin vorzubereiten, wurden sie von dem Mann zudem beleidigt. Anschließend nötigte der Mann die Besatzung des Rettungswagens, indem er mit seinem Fahrzeug sehr dicht auffuhr, so dass diese rückwärts aus dem Zeppelinweg ausfahren mussten.