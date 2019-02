In einer Tiefgarage in Schwäbisch Gmünd hat es gebrannt. Die Freiwilligen Feuerwehren Schwäbisch Gmünd und Bettringen rückten am Donnerstag mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften gegen 11 Uhr in die Neißestraße aus, um den Brand zu löschen.

Offensichtlich war das Feuer in einer Abstellnische beim Treppenaufgang zur Tiefgarage ausgebrochen, in welcher ein Rasenmäher, ein Mülleimer sowie die Besenrolle einer Kehrmaschine abgestellt waren. Die Gegenstände wurden durch den Brand komplett zerstört. Der Treppenaufgang wurde komplett, der Eingangsbereich zur Tiefgarage leicht verrußt. Wodurch der Brand ausgelöst wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Personen kamen keine zu Schaden. Der Schaden an Geräten und Gebäude wird auf etwa 5000 Euro beziffert. Vorsorglich war auch ein Rettungswagen mit zwei Rettungssanitätern vor Ort.