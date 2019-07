Remstaler Kochduell endet mit Live-Kochen auf der Remspark-Bühne

Anders als bei den vorangegangenen Duellen, bei denen die hungrige Gästeschar die Vier-Gänge-Menüs bewertet hatte, wurde auf der Remspark-Bühne nur für eine exklusive, neunköpfige Jury gekocht, die die Gerichte in puncto Optik, Geschmack und Kreativität bewertete. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher in den Reihen mussten sich mit einem Blick auf die kunstvoll gestalteten Teller und einer erschnupperten Brise der köstlichen Aromen begnügen. Jeweils zwei Gerichte – eine Vorspeise und ein Hauptgericht – wurden von den Teams zubereitet und dann zeitgleich serviert.

Küchenmeister Markus Polinski vom Hotel-Restaurant Lamm Hebsack aus Remshalden, Sternekoch Michael Oettinger von Oettinger’s Restaurant aus Fellbach und Küchenmeister Hubert Holz vom Gasthof zur Rose zusammen mit Viola von Woellwarth vom Schlossgut Hohenroden aus Essingen hatten sich in den Vorrunden mit den meisten Punkten fürs Finale qualifiziert und schwitzten nun zwischen den Töpfen und Pfannen in der Mittagshitze.

„Es ist etwas ganz anders hier, vor Publikum, zu kochen, da ist man schon nochmal ganz anders nervös“, bekannten die Küchenmeister freimütig. Im Vorhinein hatten sie aus einem Warenkorb ihre Hauptzutat wählen dürfen und hatten sich unabhängig voneinander alle gleich

entschieden: Zander für die Vorspeise, Kalb für den Hauptgang. Optimale Vergleichbarkeit also für die Jurymitglieder, darunter auch drei glückliche Gewinner, die mit Nummerntafeln von 1 bis 10 über die Gerichte abstimmten.

Moderiert wurde der Nachmittag von Petra Klein, die – während die Köche hochkonzentriert am Werk waren – charmant plauderte und mit den anwesenden Bürgermeistern aus Schwäbisch Gmünd, Waiblingen, Urbach und Schorndorf in Erinnerungen an die Menüs und die gelungenen Abende schwelgte.

Genau fünfzig Minuten hatten die drei Köche, die mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Bürgermeister kleine Kunstwerke auf die Teller zauberten und ihrer Kreativität freien Lauf ließen. So servierte Michael Oettinger sein Kalb gefüllt mit Schinken, reichte dazu grüne Bohnen und Kartoffel-Espuma. Markus Polinski bereitete eine Roulade vor, gefüllt mit Parmaschinken mit gegrilltem Romanasalat, süß-sauren Pilzen und einem klassischen Kartoffelrösti. Das Duo Hubert Holz und Viola von Woellwarth hatte sich für ein Saltimbocca entschieden, das mit Kartoffelpüree, Tomaten-Zucchini-Ragout und essbaren Blüten vollendet wurde.

Ein Hochgenuss, der der Jury die Bewertung nicht einfach machte. Zwei mal musste ausgezählt werden, da das Ergebnis so knapp war. Das Essinger Team durfte sich über 455 erkochte Punkte und damit über den zweiten Platz freuen. Punktgleich mit 488 Punkten landeten die Teams aus Fellbach und Remshalden auf dem ersten Platz und teilen sich damit den Titel als beste Köche des Remstals. Ein fulminanter Abschluss der Reihe, bei der regionale Produkte und die Küche des Remstals im Mittelpunkt standen.