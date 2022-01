Rems-Murr-Kreis: Polizei fahndet nach Einbruchsversuch nach Tatverdächtigem

Die Polizei fahndet unter anderem mit Hundestaffel und Hubschrauber nach einem Tatverdächtigen in Plüderhausen (Landkreis Rems-Murr). Der Mann soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein, ist circa 1,70 Meter groß, von dünner Statur und trägt eine olivfarbene, gelbe Jacke sowie eine schwarze Hose. Zudem einen schwarzen Rucksack mit hellen Einsätzen. Der Mann soll versucht haben, in ein Wohnhaus einzudringen.

Gegen 11.40 Uhr am Mittwochvormittag soll der Mann mehrfach an einem Einfamilienhaus geklingelt haben. Als keiner öffnete, soll er um das Haus herumgegangen und durch die Fenster geblickt haben. Danach klingelte er laut Polizeibericht erneut.

Die Bewohner beobachteten den Tatverdächtigen daraufhin, wie er mit einem Brecheisen den Garten betrat. Als diese ihn ansprachen, soll er in gebrochenem Deutsch geantwortet haben, es gebe kein Problem. Dann flüchtete er.

Einbruchspuren am Haus

Wie die Polizei weiter mitteilt, sei ein Kellerfenster eingeschlagen worden. An einem weiteren soll es ebenfalls Einbruchspuren gegeben haben. Der Täter hinterließ am Tatort eine Zeitung, die er zur Tatzeit in den Händen hielt.

Die Polizei sucht außerdem nach einem silbernen Kleinwagen. Ein weiterer Mann soll in dem Auto zur selben Zeit in der Nähe des Wohnhauses gestanden haben. Ob es einen Zusammenhang gibt, sei bislang unklar.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Plüderhausen unter der Telefonnummer: 07181 / 813 44 entgegen.