Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle Anfang Dezember in Schwäbisch Gmünd hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Am 8. Dezember haben zwei maskierte Männer eine Tankstelle in der Buchstraße betreten, zwei Angestellte mit einem Messer bedroht und mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet. Eine sofort eingeleitete Fahndung war ohne Erfolg geblieben.

Durch intensive Ermittlungen rückte ein 22-Jähriger aus Schwäbisch Gmünd in das Visier der Aalener Kriminalbeamten. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnte Beweismittel sichergestellt werden, welche den Verdacht weiter erhärteten. Der junge Mann wurde am 20.12. auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen dem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Aalen und der Staatsanwaltschaft Ellwangen zu weiteren Tatbeteiligten dauern an.