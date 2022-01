Raser gefährdet Kinder auf dem Zebrastreifen

Eine Frau hat am Donnerstag gegen 15.20 Uhr gerade noch ihre drei Kinder vom Zebrastreifen beim „Sebaldplatz“ in Schwäbisch Gmünd zurückziehen können. Sie hat sie so vor einem Zusammenstoß mit einem Auto bewahrt. Denn mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit jagte in diesem Moment ein weißer Audi-Kombi an ihnen vorbei über den Zebrastreifen. Am Steuer saß ein 25 bis 30 Jahre alter Autofahrer. Gegen ihn ermittelt die Polizei jetzt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.