Radfahrerin stürzt Böschung hinab und verletzt sich schwer

Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr ist eine 52-jährige Radfahrerin auf einem Waldweg am Himmelstürmer in Wetzgau in Richtung Großdeinbach unterwegs gewesen. Die Durchfahrtsbreite dieses Waldweges ist laut Polizeiangaben aufgrund des starken Bewuchses sehr schmal.

Die Radfahrerin kam aus bislang ungeklärter Ursache vom Waldweg ab und stürzte mehrere Meter die Böschung hinab. Hierdurch erlitt sie schwere Verletzungen und musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden.