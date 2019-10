Ein Radfahrer ist am Sonntagnachmittag in Schwäbisch Gmünd schwer verletzt worden. Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Zimmern und Beiswang ist am Sonntag gegen 16 Uhr ein 23-Jähriger mit seinem Motorrad zu weit nach links gekommen.

Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden 39-jährigen Radfahrer zusammen, der sich hierdurch schwer verletzte und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro.